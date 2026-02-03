Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à un léger remaniement au sein de l’appareil judiciaire guinéen.

À travers une série de décrets lus à la télévision nationale, l’ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a été nommé premier président de la Cour d’appel de Conakry. Il succède à Ibrahima Sory 2 Tounkara, récemment nommé ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.

Dans le même mouvement, le magistrat Algassimou Diallo a été désigné avocat général à la Cour suprême. Au cours des dernières semaines, ce dernier avait successivement occupé les fonctions de procureur général près la Cour d’appel de Kankan, puis de procureur de la République près le tribunal de première instance de Nzérékoré, en l’espace d’environ un mois.