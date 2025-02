Les débats dans le dossier qui oppose les anciens ministres Boubacar Barry,vice-président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Mansa Moussa Sidibé, Ibrahima Sory Touré, ancien député, décédé en février 2024 à Paris, à la société Bankina Pêche, ont été ouverts, ce lundi 3 février 2025 devant la Crief.

Appelé à la barre pour faux et usage de faux et abus de confiance, l’ancien ministre de l’Economie et des finances, Ousmane Kaba a nié les faits mis à sa charge.

“Je ne suis jamais venu dans un tribunal. Je ne reconnais pas les faits, je ne connais même pas les plaignants. Je ne suis au courant de rien. Je suis très étonné que le plaignant accuse un gouvernement d’avoir signé une fausse convention. Je ne comprends même pas s’il y a un détournement comment un privé est au courant. Je trouve que c’est un peu trop”, s’est-il défendu.