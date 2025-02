L’engagement constant du Maroc en faveur de la paix, de la réconciliation et du développement en Afrique a été mis en lumière, vendredi, lors d’une réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), organisée à l’occasion de la Journée africaine de la paix et de la réconciliation.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Mohamed Arrouchi, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, a réaffirmé la détermination du Royaume à soutenir une stabilité durable sur le continent, conformément aux Hautes Directives du Roi Mohammed VI.

Dans son intervention, M. Arrouchi a dressé un tableau préoccupant du paysage sécuritaire africain, évoquant une recrudescence de la violence politique, du terrorisme, de l’extrémisme violent, ainsi que des difficultés socio-économiques persistantes. Ces crises, a-t-il souligné, ont des répercussions directes ou indirectes sur l’ensemble des populations et entravent les efforts continentaux en matière de gouvernance, de sécurité et de développement. « Cette instabilité compromet non seulement la paix, mais aussi les progrès économiques et sociaux essentiels à l’avenir de l’Afrique », a déploré le diplomate.

Face à ces défis, le Maroc prône une approche multidimensionnelle, rompant avec les solutions exclusivement militaires jugées insuffisantes. « Le Royaume reconnaît le lien indissociable entre paix, sécurité et développement. Sans progrès socio-économique, aucune stabilité ne peut être pérenne », a insisté M. Arrouchi. Cette vision, ancrée dans les orientations royales, met l’accent sur le dialogue, la médiation et le renforcement des capacités locales, tout en favorisant des partenariats stratégiques avec les acteurs régionaux et internationaux.