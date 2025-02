Le Premier ministre Bah Oury a présidé, ce lundi 3 février 2025, la cérémonie de remise de 1 000 ordinateurs destinés aux étudiants des universités publiques de Guinée. L’initiative, portée par Mouna Group Technology, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, s’inscrit dans la vision d’un système éducatif modernisé et inclusif, en lien avec le programme Simandou 2040, notamment dans son volet Simandou Academy.

Dans son discours, le PDG du groupe Mouna Technologie a salué la volonté manifeste et engagée du général Mamadi Doumbouya, visant à promouvoir le développement et la croissance des entreprises guinéennes, ainsi que la création et la promotion de champions locaux dans tous les secteurs économiques.

Cet acte, selon Moustapha Naïté, n’est pas simplement un geste administratif, mais un véritable souffle de vie pour des entreprises comme la sienne, qui traversaient des moments difficiles. « Mouna Group Technologies, qui depuis 2022 a renforcé ses engagements dans cette voie, a grandement bénéficié de cette dynamique. Grâce à cela, notre entreprise a pu croître et est désormais en mesure de contribuer activement au bien-être de la communauté nationale. En tant qu’entreprise citoyenne à capitaux 100 % guinéens, nous estimons qu’il est de notre devoir de redonner à la société une part de notre croissance. Bien que nous soyons encore en phase d’investissement, sans avoir encore atteint l’étape où nos dividendes sont réguliers et où notre résultat net est source de fierté, nous avons délibérément choisi de réinvestir nos moyens limités dans ce qui constitue la véritable richesse de tout pays : son capital humain, et en particulier sa jeunesse. Ce choix est motivé par notre foi en l’avenir et notre conviction que le développement durable passe par un investissement soutenu dans les jeunes générations. Cette action s’inscrit dans une perspective plus large, celle du programme Simandou 2040, une ambition nationale, une promesse de prospérité et de dignité qui vise à créer des opportunités pour tous les Guinéens, en particulier pour notre pays », a-t-il expliqué.

Dans cet esprit de refondation prôné par les autorités du pays, poursuit Moustapha Naïté, Mouna Technologie a décidé d’offrir 1 000 ordinateurs aux universités publiques de Guinée, pour récompenser les étudiants les plus méritants de chaque établissement. « Cette action ne se limite pas à la remise de matériel informatique. Nous prévoyons également d’accompagner les étudiants dans leurs démarches entrepreneuriales, de leur offrir des packs de formation adaptés à leurs besoins académiques et de les soutenir dans leurs projets innovants. Notre soutien à cette dynamique nationale est inconditionnel. Il doit se concrétiser chaque fois que cela est possible », a promis le PDG de Mouna, invitant les autres entreprises privées à suivre cet exemple et à participer activement au processus de refondation du pays.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Alpha Bacar Barry, a rappelé que l’initiative s’inscrit dans la vision du Premier ministre Bah Oury, qui œuvre pour une éducation de qualité en Guinée. « Vous avez ordonné très tôt de doter d’abord les enseignants-chercheurs d’ordinateurs, car ce sont eux qui doivent commencer. Ce sont eux les ambassadeurs de la technologie. Il ne faut pas qu’ils sentent qu’un ordinateur vient les remplacer, car un ordinateur ne peut pas remplacer l’humain. L’ordinateur est aussi intelligent que son usage. Et c’est son usage qui est la mère de l’intelligence. Nous allons donc continuer ce projet et appeler d’autres entreprises à s’y joindre. Certaines l’ont déjà fait, comme la Sonap qui a offert 500 ordinateurs », a expliqué le ministre, rappelant que l’État a décidé d’acheter gratuitement des ressources documentaires et de les mettre à la disposition des étudiants.

« Deux millions de ressources documentaires seront ainsi disponibles. Le défi ne réside pas dans l’accès aux livres, mais dans la manière de s’organiser pour les avoir. C’est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et tout cela n’est possible que grâce à la vision du président général Mamadi Doumbouya », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Bah Oury a salué la démarche de Mouna Technologie, qu’il considère comme un modèle pour le développement de la responsabilité sociétale des entreprises en Guinée. « Les entreprises se sentent désormais co-responsables de la formation et de l’émergence de nouvelles compétences, capables de devenir employables. Vous ouvrez la voie. Et il y a autre chose que vous avez fait en relation avec l’UNICEF. Dans quelques semaines, nous allons lancer l’opération visant à doter 2 200 écoles primaires du pays de supports numériques, pour en faire un outil pédagogique. Cela signifie que les enfants de l’enseignement primaire auront, grâce à des tablettes, accès à des enseignements de qualité qui les mettront au même niveau que ceux des pays les plus développés. C’est une véritable révolution. Nos enseignants, notamment en milieu rural, pourront améliorer leur enseignement grâce à cette nouvelle approche. Ce projet a une immense valeur pour le développement du capital humain de notre pays. Vous avez apporté votre contribution au lancement de ce programme, et c’est un projet d’envergure », a martelé le chef du gouvernement.

Au terme de l’événement, le Premier ministre, accompagné de certains membres du gouvernement, a procédé à la remise des ordinateurs à des étudiants de certaines universités de la capitale présents.