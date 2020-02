Commerce: Les boulangers annoncent le retour du prix du pain à l’ancien tarif

C’est un ouf de soulagement pour les consommateurs du pain en Guinée. Au terme d’une rencontre ce lundi 3 février 2020, avec le ministre du commerce, Boubacar Barry, dans les locaux de son département, l’Union des boulangers et pâtissiers de Guinée a annoncé le retour du prix d’une miche de pain à son coût initial, c’est-à-dire à 3000 FG.

C’est le président de cette union qui l’a annoncé au sortir de la rencontre avec le patron du département du commerce.

« Avec toutes les promesses que Monsieur le ministre a fait avec les industriels pour améliorer les conditions de vie des boulangers avec l’accompagnement et la diminution du prix du bois et certains ingrédients. Ils ont promis de nous aider à moderniser le secteur et diminuer le prix du bois. Ils nous ont donné un délai, le délai n’est pas long. C’est pour cela nous aussi, on a accepté de revenir à l’ancien prix » a annoncé Alpha Oumar Sacko

Selon le ministre du commerce, un cadre du travail a été mis en place, permettant à maîtriser tous les contours liés à la gestion de cette filière afin que les acteurs puissent être accompagnés.

D’autres acteurs, notamment, les industriels ont aussi pris part à cette rencontre. Tous se sont engagés à accompagner les boulangers afin de moderniser le secteur.