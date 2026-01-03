À l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An aux diplomates étrangers accrédités en Guinée, organisée ce vendredi 2 janvier 2025 par le ministre des Affaires étrangères, plusieurs chefs de missions diplomatiques se sont exprimés sur l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, saluant le bon déroulement du scrutin.

Parmi eux figurait Issam Taib, ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée. Prenant la parole, le diplomate marocain a d’abord salué l’initiative du ministre Morissanda Kouyaté d’avoir convié le corps diplomatique à cette rencontre de début d’année. “C’est une opportunité pour que le ministre nous présente ses vœux pour la nouvelle année et de même pour notre part. Et c’était aussi l’occasion de nous parler des élections qui se sont déroulées récemment”, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a ensuite félicité les autorités guinéennes pour l’organisation du scrutin présidentiel, tout en mettant en avant la participation et l’adhésion du peuple guinéen à ce processus électoral. “En tant que diplomate et en tant que doyen du groupe africain, on félicite la Guinée, le peuple guinéen et les autorités guinéennes pour le bon déroulement des élections dans un climat calme, apaisé et ordonné”, a-t-il ajouté.

Cette prise de position s’inscrit comme un témoignage de reconnaissance de la part des partenaires étrangers, à travers leurs représentants diplomatiques, des efforts déployés par les autorités guinéennes pour assurer la tenue de l’élection présidentielle dans des conditions jugées satisfaisantes.

À cette occasion, Morissanda Kouyaté a exprimé son souhait de voir une participation massive des chefs d’État et de gouvernement étrangers à la cérémonie d’investiture du président Mamadi Doumbouya.