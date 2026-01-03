L’Arabie saoudite a procédé à l’exécution de 356 personnes en 2025, établissant ainsi un nouveau record dans le royaume, déjà considéré comme l’un des pays qui recourent le plus à la peine de mort dans le monde. Ce bilan a été établi par l’Agence France-Presse (AFP) à partir des chiffres officiels publiés par les autorités saoudiennes.

Selon ces données, 243 condamnés ont été exécutés pour des infractions liées au trafic de drogue, rapporte France 24, citant l’AFP. Un chiffre en forte hausse, alors qu’en 2024, le royaume avait déjà atteint un précédent record avec 338 exécutions.

Après avoir observé un moratoire d’environ trois ans sur les condamnations à mort pour les affaires de stupéfiants, les autorités saoudiennes ont repris les exécutions, ciblant en particulier des ressortissants étrangers, dans le cadre d’une vaste campagne de lutte contre le narcotrafic.

Cette offensive s’est traduite par un renforcement des contrôles policiers sur les routes et aux frontières, l’arrestation de dizaines de suspects et la saisie de millions de pilules.

L’Arabie saoudite demeure en effet un marché majeur pour le captagon, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines, très répandue au Moyen-Orient. Selon les Nations unies, le royaume figurait notamment parmi les principaux débouchés de cette substance produite en Syrie, à l’époque du régime de l’ex-président Bachar al-Assad, renversé fin 2024.