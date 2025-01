En plus de sa lutte contre la vente illégale de médicaments, le gouvernement a lancé une opération de fermeture des cliniques clandestines. Le Comité technique national de lutte contre la pratique médicale et paramédicale illégale, ainsi que contre le trafic et la contrefaçon de médicaments et autres produits de santé, a déjà commencé à intervenir sur le terrain.

La campagne est pilotée par le capitaine Ali Badara Camara, médecin légiste des armées et inspecteur général de la santé. “Les mesures que le ministère de la Santé et de l’hygiène publique est en train de prendre aujourd’hui sont douloureuses, c’est vrai, elles porteront atteinte à l’intérêt personnel de certains praticiens, mais au bout du compte, ce que nous allons avoir, c’est la protection de notre population et au-delà, la préservation de la santé publique”, a fait savoir le capitaine Camara dans une interview sur la RTG.

Selon ce médecin légiste des armées, la pratique de la médecine par des non-professionnels n’est pas sans conséquences sur la vie de la population. “Ça commence par l’aggravation de l’état de santé de certains malades qui viennent dans des structures où on les fait traîner pendant longtemps sans bénéficier d’un bon diagnostic et d’un bon traitement, mais plus loin, le cas spécifique des femmes enceintes qui viennent en détresse et qui décèdent dans des structures inappropriées dans des mains non-expertes. C’est pourquoi toutes les structures qui sont dans des situations irrégulières et chez qui les conditions d’infrastructures, d’équipements et de personnels qualifiés ne sont pas remplies, seront purement ou d’ailleurs sont en train d’être purement et simplement fermées et les responsables sont orientés vers le ministère de la Santé pour se régulariser. Par rapport à cela, nos services techniques sont disposés toute la journée à prendre en charge les cas spécifiques les concernant pour les aider à rentrer dans la régularité.

D’un autre côté, toutes les structures au sein desquelles il sera constaté des infractions comme l’exercice illégal des professions de la santé, l’usurpation de titres ou de fonctions, le faux et usage de faux, la détention de substances nuisibles, ils seront purement et simplement interpellés et traduits devant les autorités judiciaires. Tous ceux qui savent qu’ils détiennent des structures qui sont dans l’illégalité et qui ne sont pas dans un état de conformité selon les normes édictées par le ministère de la Santé doivent purement et simplement fermer leurs structures et se retourner vers le ministère de la Santé pour se régulariser”, a-t-il prévenu.