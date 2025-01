Le coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), Abdoul Sacko, a livré son analyse sur le discours du président de la transition à l’occasion du nouvel an. Il déclare avoir observé un chef de l’État éprouvé par le stress du pouvoir.

Selon Abdoul Sacko, l’image que présente le général Mamadi Doumbouya ce jour-là, devant le petit écran, montre qu’il est dépassé par la situation du pays et peine à y trouver une solution.

“J’ai vu un personnage qui se reproche intérieurement, qui regrette et qui ne sait plus comment sortir son pays de l’engrenage social, économique, politique et sécuritaire dans lequel les lobbies ont contribué à plonger le pays, en son nom et pour ses intérêts égoïstes. J’ai vu et entendu un officier épuisé sous le poids de la gestion des affaires publiques en son nom”, a-t-il déclaré.

Pour lui, le chef de l’État se rend bien compte qu’il a du mal à restaurer sa crédibilité après plusieurs promesses et engagements non tenus : “Cet officier a compris qu’il n’y a aucune possibilité de se faire croire sur parole, même par les Guinéens et les Guinéennes qui le soutiennent uniquement pour les intérêts personnels qu’ils se procurent à travers lui et sa gouvernance. J’ai vu quelqu’un qui, en dehors de l’auto-flagellation perceptible des différents clans maîtres du pays, n’avait pas grand-chose à vendre au peuple en termes de résultats en lien avec ses engagements et promesses d’officier et d’homme d’État.”

Face à cette situation qu’il juge regrettable, l’activiste de la société civile appelle le peuple guinéen à une prise de conscience collective. “J’en appelle à un réveil de conscience patriotique, à l’audace démocratique et à l’action solidaire des Guinéens pour sortir de l’enfer qui se développe sur un sol guinéen où les conditions naturelles d’un paradis terrestre sont réunies”, a-t-il conclu.