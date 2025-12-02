L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi à l’appel lancé par l’un de ses responsables invitant le parti à soutenir l’un des neuf candidats en lice pour l’élection présidentielle du 28 décembre. La formation politique rappelle sa ligne directrice : elle ne s’associera pas à une compétition dont, selon elle, “le vainqueur est connu d’avance”.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Mamadou Barry, secrétaire général adjoint de l’UFDG, a demandé à la direction du parti d’apporter son soutien à un candidat engagé dans cette élection.

Par la voix de son coordinateur de la cellule de communication, Souleymane Souza Konaté, l’UFDG réaffirme son refus d’adhérer au processus électoral en cours.

Ce cadre se dit surpris de constater que, malgré la position jugée “claire et constante” du parti de ne participer sous aucune forme à ce qu’il qualifie de “mascarade électorale”, certains responsables persistent à appeler au soutien d’un candidat. “Pourtant, le président Cellou Dalein Diallo a été clair et catégorique. En parfait accord avec la Direction nationale et en tenant compte des attentes de la base, il a réaffirmé sans détour que l’UFDG ne participera ni de près ni de loin au parjure, et qu’elle refuse de s’associer à un processus visant à confisquer le pouvoir et enterrer la démocratie”, a déclaré Souleymane Souza Konaté, estimant que le scrutin est joué d’avance.

Selon lui, “le simulacre d’élection en cours, dont l’issue est connue d’avance et dont le vainqueur est déjà désigné, a pour seul objectif de légitimer un homme qui s’est emparé du pouvoir et entend le conserver par tous les moyens”.

Il accuse par ailleurs la mouvance présidentielle de “se fabriquer des adversaires” alors que, affirme-t-il, les principales figures politiques du pays sont écartées du processus. “Les véritables concurrents et poids lourds de la scène politique, représentant à eux seuls 95 % de l’électorat, ont été arbitrairement écartés : certains forcés à l’exil, d’autres emprisonnés. En réalité, il n’y a pas de combat, faute de combattants.”

Souleymane Souza Konaté affirme par ailleurs que le CNRD s’est donné tous les moyens pour contrôler le scrutin . “Aujourd’hui, toutes les institutions sont mises à sa dévotion. Pour le CNRD, l’État, c’est lui”, a-t-il martelé.