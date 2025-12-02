La 6ᵉ édition de la Grande Nuit du Conte se tiendra le 5 décembre au Chapiteau By Issa. À l’occasion d’une conférence de presse, les organisateurs ont présenté les préparatifs et les ambitions de cet événement culturel à dimension continentale, qui promet, cette année encore, d’être riche en surprises.

Dans sa prise de parole, Petit Tonton, directeur artistique de Kumakan et initiateur de la Grande Nuit du Conte, a détaillé l’organisation de cette édition. « Depuis plus de six semaines, nous répétons le spectacle : scénographie, décoration, accessoires, costumes… Les équipes travaillent depuis plus de deux mois. Les invités sont arrivés la semaine dernière et ont intégré la mise en scène. Nous vous promettons un spectacle inédit », a-t-il déclaré.

Comme les années précédentes, la Nuit du Conte ne se limite pas à une seule soirée : des grandes veillées de contes sont organisées dans les quartiers, avec des lieux choisis grâce à un jeu lancé sur les réseaux sociaux. Ces événements gratuits permettent aux personnes ayant des difficultés à se déplacer d’assister aux contes depuis leur communauté.

Chaque édition est unique : de nouvelles voix, de nouvelles histoires, et des chansons traditionnelles réarrangées sont mises en scène. La réalisation du spectacle repose sur un texte inspiré d’un fait, d’une légende ou d’un récit ancien.

« Notre objectif est de nourrir l’imaginaire, et de montrer que les contes ne sont pas seulement des histoires pour endormir les enfants », souligne Petit Tonton.

Petit Tonton a expliqué que chaque conteur possède un style unique, influencé par son parcours artistique et personnel. Pour sa part, il s’inspire de 16 ans d’expérience théâtrale pour moderniser les contes traditionnels : intégration de batterie, basse, rythmes contemporains, narration plus visuelle et immersive.

Concernant l’expansion, Kumakan a déjà des partenariats au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo, et désormais en Côte d’Ivoire. L’objectif est d’organiser des veillées dans toutes les communes de Conakry, puis dans les grandes villes du pays. « Cela demande des moyens : déplacer 25 à 30 personnes, les nourrir, les loger… Nous avançons avec les ressources disponibles », précise Petit Tonton. Il rappelle également que le conte, la danse et la musique sont des métiers, et que le bénévolat répété n’est pas viable.

Interrogé sur le lien avec le ministère de la Culture, Petit Tonton a clarifié : « Nous sommes sous tutelle du ministère, mais Kumakan est une entité indépendante avec licence et agrément. Si les autorités accompagnent, tant mieux. Sinon, nous avançons avec ceux qui croient au projet. »

Il a également insisté sur l’importance de considérer la culture dans sa globalité : textile, nourriture, langue, traditions et arts vivants. La Grande Nuit du Conte valorise le textile guinéen, la gastronomie locale et les artisans, contribuant ainsi à la promotion d’un patrimoine souvent ignoré.

Salematou Sako, fondatrice de SACOM, explique le soutien de son organisation : « Nous accompagnons la Grande Nuit du Conte parce qu’elle met en lumière ce qui va bien chez nous, reconnecte les Guinéens à leurs traditions et valorise notre culture. »

Kientega Pingdéwindé Gérard (KPG), chef forgeron et conteur burkinabè, se réjouit du retour à cet événement : « Cela fait un an que je n’étais pas là. La culture est notre patrimoine, notre identité. Depuis la première édition, nous travaillons avec Petit Tonton pour partager nos expériences, nos idées et nos valeurs. La Grande Nuit du Conte est bien plus qu’un spectacle : c’est une rencontre de mémoires, un enracinement, une fierté africaine. »

Rebecca Kompaoré Tindwende, comédienne et conteuse ivoirienne, participera également à cette édition. Enthousiaste, elle promet : « Ce sera époustouflant, magique et magnifique ! Nous allons chanter, danser et raconter des histoires, et ce sera vraiment exceptionnel. »