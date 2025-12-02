Décès du syndicaliste Abdoulaye Sow : Ba

Le secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), Abdoulaye Sow, est décédé dans la nuit du lundi 1er décembre 2025 à Conakry.

Sa disparition suscite une vague d’émotions, y compris au sein du gouvernement. Le Premier ministre Bah Oury a rendu un vibrant hommage à celui qu’il considère comme “un grand défenseur des travailleurs”.

“J’apprends avec une profonde tristesse le décès de M. Abdoulaye Sow, un grand défenseur des travailleurs”, a écrit le chef du gouvernement sur son compte officiel, évoquant les souvenirs d’une collaboration marquante avec le syndicaliste.

“Nous avons partagé des années de collaboration à la BICIGUI. Je garde de lui le souvenir d’un homme droit, loyal et profondément engagé”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également exprimé sa solidarité envers le mouvement syndical, très affecté par cette perte.

“Mes pensées vont à sa famille et au mouvement syndical guinéen”, a-t-il conclu.