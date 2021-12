Un homme âgé de 34 ans est mort ce 1er décembre 2021 alors qu’il prenait ses injections. Il avait subi un accident de circulation six jours avant.

L’acte s’est produit dans l’après-midi du mercredi 1er décembre 2021 dans une clinique privée située au quartier Heremakônô, dans la commune urbaine de Siguiri. Selon nos informations recueillies auprès des proches de la victime, Abdoulaye Diallo avait fait un accident qui faisait déjà six jours. C’est ainsi qu’il a commencé à suivre le traitement dans cette clinique de son quartier.

« J’ai été alerté à travers le procureur qu’un patient aurait rendu l’âme dans une clinique de la place. Donc de se rendre sur les lieux pour plus de précisions. C’est ainsi que j’ai rapidement formé une équipe de circonstance. Arrivés sur les lieux, nous avons trouvé un monsieur étalé, mais sans vie. Mon premier constat a été d’abord des cicatrices de plaie sur sa tête et d’autres parties du corps qu’il aurait eu suite à un accident dont il aurait été victime il de cela six jours. Le deuxième constat, j’ai vu une injection non terminée à côté. Au dire du médecin, c’est en l’injectant qu’i a rendu l’âme. Donc quand j’ai parcouru l’ordonnance, il y avait le Métronidazole, le Zenta et autres. Donc je dirais que c’est une mort suspecte. Le patient a rendu l’âme sous l’effet de l’injection qui n’est même finie», a expliqué Dr Abdoulaye Bachir Condé, en service à l’hôpital préfectoral de Siguiri.

Quelques travailleurs ont été arrêtés et conduit dans un lieu tenu secret.

Abdoulaye Diallo, la victime, était marié et père de quatre enfants. Il était originaire de Mamou.

Billy Nankouman Keita, correspondant à Siguiri