Quatre partis politiques étaient devant les hommes de médias ce lundi 2 novembre 2020 à Conakry. L’objectif de cette conférence de presse était de faire le point sur le processus électoral du 18 octobre dernier. Ces quatre partis politiques se désolidarisent de la manifestation prévu le mardi prochain.

Abdoulaye Kourouma président du parti RRD explique les raisons de cette désolidarisation. « Nous ne sommes pas solidaires à une manifestation chez nous au RRD. Je vois qu’il y a de la récupération des activités de la relève politique. Donc il s’agit bel et bien d’une manipulation et non d’une déclaration collective faisant appel à la manifestation, une fois de plus il y a eu trop de morts et nous interpellons l’état de déclencher l’action publique ».

Poursuivant, le président du RRD affirme qu’il ne déposeront pas de requête. Abdoulaye Kourouma dénonce aussi la non participation de l’UFDG à la collecte des PV. « Avant l’élection, nous avons décidé de partager les informations comme les Procès verbaux mais le parti de Cellou Dalein Diallo a refusé de donner des informations sur cela. Nous ne nous voyons pas dans l’esprit du collectif donc il n’est pas cohérent pour nous de s’associer à une déclaration collective, nous ne déposerons pas de recours. »

Présent à cette rencontre le président de l’UDIR Bouya Konaté dit que son parti ne participera pas à cette manifestation. «Un guinéen de mort est un mort de trop, donc cette violence ne résout rien. Nous lançons à l’opposition qui décide de manifester d’éviter les manifestations violentes. À l’état de prendre ses dispositions et dire aux forces de l’ordre que nous n’avons pas besoin de morts d’hommes. »

Pour finir ,Souleymane Diallo président du parti PLP aborde dans le même sens, « la paix n’a pas de prix, la solidarité n’a pas de prix, donc nous nous désolidariserons de cette manifestation. Cette manifestation ne répond pas aux aspirations du PLP ».

Madeleine Kotus