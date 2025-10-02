Dans un décret lu ce jeudi 2 octobre 2025 sur la RTG, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à des promotions exceptionnelles au grade immédiatement supérieur pour deux officiers supérieurs.

Parmi eux, le lieutenant-colonel Mamadou Kaly Sall, matricule 2572-7G, directeur de l’École militaire interarmées (EMIA), est promu au grade de colonel.

Le chef d’escadron Aboubacar Camara, matricule 3958-4G, commandant de l’École des officiers de gendarmerie (EOGN), est également élevé au grade de lieutenant-colonel.

Ces promotions s’inscrivent dans le cadre des réformes en cours au sein des forces armées guinéennes, sous la direction du président Mamadi Doumbouya.