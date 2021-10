A l’occasion de la célébration du 63ème anniversaire de l’indépendance guinéenne, les services de sécurité à savoir (la police, la gendarmerie et l’armée) étaient ce samedi 02 octobre 2021 à Koloma dans la commune de Ratoma pour assainir les artères de la route. Cette campagne d’assainissement est une initiative du comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Interrogé, le Commissaire divisionnaire de la police et commissaire central de Kaporo rails, M. Sangaré, parle de l’objectif de cette campagne qui permettra de renforcer les liens entre les services de sécurité et la population: « Nous sommes en train ede mettre les actions civilo-militaires à savoir la police, la gendarmerie et l’armée. Notre mission ce n’est pas seulement la défense de l’intégrité du territoire. En plus de cette mission régalienne, on peut aussi apporter notre contribution pour le nettoyage de la ville de Conakry. On le faisait les week-ends, mais c’était interrompu et maintenant c’est ce que nous recommençons dans la ville de Conakry pour que chaque service évolue dans sa zone. »

Pour Mohamed Camara de la protection civile, cette initiative est un moyen pour rapprocher les services de sécurité et la population: «Le jour de l’indépendance est un grand jour pour la Guinée. Donc c’est pourquoi nous services de sécurité nous nous sommes mobilisés pour venir assainir les routes. Il faut qu’on montre à la population que nous sommes formés pour eux, nous ne sommes pas formés contre eux. Hier on était civils et demain nous pouvons redevenir civils aussi, donc c’est la famille . »

Le Commissaire Lamine Soumah, commissaire divisionnaire de la police et commissaire central de Nongo, invite la population à emboîter le pas pour une Guinée unie et propre: « Nous nous sommes engagés à accompagner le Comité national de rassemblement pour le développement dans toutes ses initiatives. C’est pourquoi nous sommes sur le terrain. C’est un début et réellement nous voulons que tout le monde face comme nous afin de rendre la capitale plus propre. Dans le cadre de l’action civilo-militaire c’est une façon de rapprocher davantage les services de sécurité et la population.»