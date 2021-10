La Guinée a fêté le 63ème anniversaire de son indépendance ce samedi 02 octobre 2021. Placé sous le signe de »l’espérance et du rassemblement », cette commémoration ne sera pas célébrée sur les places publiques pour des raisons du contexte social, politique, économique et sanitaire du pays.

Si la date du 02 octobre 1958 marque l’accession de la Guinée à l’indépendance, le 05 septembre marque également la libération de la »dictature » du régime d’Alpha Condé durant les onze dernières années. Pour l’ancienne députée de Dalaba, Hawa Binta Diallo, depuis que la Guinée a recouvré son indépendance, les citoyens ne font que subir des exactions des régimes qui sont succédé. Mais avec les engagements pris par le colonel Mamdy Doumabouya, l’espoir est encore permis.

« C’est l’indépendance recouvrée à partir du 5 septembre qu’on va fêter. Parce qu’avant ce 5 septembre, on a vécu des tumiltutides. Nous nous sommes nées juste avant l’indépendance. Mais depuis notre naissance jusqu’à maintenant, on ne voit que des problèmes chaque fois. Il faut tuer et emprisonner arbitrairement les populations. Si on voit avec le président Doumabouya, qui a prêté serment hier, peut-être qu’on on va espérer vivre une indépendance en Guinée », a souligné la militante de l’UFDG dans un entretien accordé à notre rédaction.