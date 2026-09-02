UBA Guinée lance le 8210, le nouveau numéro unique de son Service Client

Publireportage – Contacter le Service Client UBA Guinée devient plus simple. Dans le cadre de l’amélioration continue de l’expérience client, UBA Guinée met à disposition le 8210, désormais numéro unique de son Service Client, afin de faciliter l’accès à l’assistance et de permettre aux clients de retenir plus facilement leur principal point de contact avec la banque.

Court et facile à mémoriser, le 8210 permet aux clients de joindre le Service Client UBA Guinée pour leurs différentes demandes d’information, d’assistance ou de réclamation.

Cette évolution traduit la volonté de la banque de simplifier davantage la relation avec ses clients et de leur offrir un point de contact clairement identifiable lorsqu’ils ont besoin d’accompagnement.

8210 : le numéro unique du Service Client UBA Guinée

Avec la mise en place du 8210, UBA Guinée simplifie l’accès à son dispositif d’assistance téléphonique.

Plutôt que de devoir rechercher plusieurs contacts en fonction de la nature de leur demande, les clients disposent désormais d’un numéro unique : 8210.

Ce numéro devient ainsi le réflexe à retenir pour contacter le Service Client de la banque.

L’objectif est simple : rendre l’assistance plus accessible et faciliter l’orientation des clients lorsqu’ils souhaitent obtenir une information ou signaler une difficulté.

Pourquoi contacter le 8210 ?

Le 8210, numéro unique du Service Client UBA Guinée, peut être utilisé pour différentes demandes liées aux produits et services de la banque.

Les clients peuvent notamment contacter le Service Client pour :

· obtenir des informations sur les produits et services UBA ;

· demander une assistance concernant leur compte bancaire ;

· obtenir de l’aide sur l’utilisation des services digitaux de UBA ;

· signaler une difficulté rencontrée lors d’une opération ;

· demander des informations relatives aux cartes, GAB ou autres canaux bancaires ;

· effectuer une réclamation ou demander le suivi d’une préoccupation déjà signalée ;

· être orientés vers le service approprié en fonction de leur besoin.

Le 8210 devient ainsi un point d’entrée central pour accompagner le client dans sa relation quotidienne avec UBA Guinée.

Un numéro plus simple à mémoriser

La relation client ne repose pas uniquement sur la qualité des solutions proposées. Elle dépend également de la capacité du client à obtenir rapidement de l’aide lorsqu’il en a besoin.

Le choix d’un numéro court répond précisément à cet enjeu.

Avec seulement quatre chiffres, 8210 est plus facile à retenir et à identifier comme le numéro de référence du Service Client UBA Guinée.

Cette simplification permet également de renforcer la visibilité du canal d’assistance auprès des clients, qu’ils souhaitent simplement poser une question ou faire remonter une préoccupation nécessitant un accompagnement.

De l’information à la réclamation : un même point de contact

Une question sur un produit ? Une opération à vérifier ? Une difficulté avec un service digital ? Une réclamation à transmettre ?

Le principe est désormais simple : appelez le 8210.

En regroupant l’accès au Service Client autour d’un numéro unique, UBA Guinée souhaite rendre le parcours d’assistance plus clair pour ses clients.

Cette approche s’inscrit dans la philosophie Customer First du Groupe UBA, qui place l’écoute, la disponibilité et la satisfaction du client au cœur de l’expérience bancaire.

UBA Guinée poursuit l’amélioration de l’expérience client

La mise en service du 8210 s’inscrit dans une démarche plus globale de simplification des interactions entre la banque et ses clients.

Parallèlement à ses agences et à ses différents services digitaux, UBA Guinée continue de renforcer ses canaux d’assistance afin d’offrir aux particuliers, professionnels et entreprises des moyens simples pour obtenir l’accompagnement dont ils ont besoin.

Le nouveau numéro unique participe ainsi à une ambition plus large : permettre au client de trouver plus rapidement une réponse, d’être mieux orienté et de disposer d’un point de contact clairement identifié avec sa banque.

Un seul numéro à retenir : 8210

Pour toute demande d’information, besoin d’assistance ou réclamation auprès du Service Client UBA Guinée, un seul numéro est désormais à retenir : 8210.

Un numéro court pour simplifier le contact et rapprocher davantage la banque de ses clients.