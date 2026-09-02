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Affaire Algassimou Diallo : l’ancien magistrat entendu à la Cour suprême

Amadou Dioulde Diallo
2 min de lecture

Le dossier de l’ancien avocat général près la Cour suprême, Algassimou Diallo, poursuit son cours devant la plus haute juridiction du pays. Après son éviction des rangs de la magistrature, intervenue le 20 août dernier, le magistrat fait désormais l’objet d’une procédure d’instruction.

Ce mercredi 2 septembre, Algassimou Diallo a été entendu à huis clos pendant plusieurs heures dans les locaux de la Cour suprême, dans le cadre de l’enquête ouverte à son encontre.

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Accompagné de ses avocats, l’ancien procureur du tribunal de première instance de Dixinn a quitté la juridiction aux environs de 19 heures, au terme de cette audition.

Selon nos informations, à l’issue de cette phase de la procédure, la juridiction compétente devra se prononcer sur les suites judiciaires à donner au dossier. Pour l’heure, Algassimou Diallo bénéficie de la présomption d’innocence.

Des accusations de « complot » avec Cellou Dalein Diallo

Avant sa révocation, le magistrat avait fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national prise par le ministère de la Justice.

Il lui est notamment reproché d’avoir, selon les accusations portées contre lui, entretenu des contacts avec l’opposant en exil Cellou Dalein Diallo dans le cadre de présumées manœuvres visant à déstabiliser la Guinée, sur fond de considérations à caractère ethnique.

Ces accusations, qui constituent le fond du dossier actuellement examiné par la justice, devront être établies ou écartées au terme des investigations et de la procédure judiciaire.

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