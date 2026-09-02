Coopération Guinée-Gambie : Adama Barrow effectue sa deuxième visite à Conakry en moins d’un an

Le président gambien Adama Barrow est arrivé à Conakry ce mercredi 2 septembre 2026 pour une visite de travail en Guinée. Il s’agit de sa deuxième visite dans le pays en moins d’un an, après sa participation à l’investiture de Mamadi Doumbouya, le 17 janvier 2026.

Le chef de l’État gambien a été accueilli dans la journée à l’aéroport international Ahmed-Sékou-Touré par le Premier ministre Bah Oury. Après les honneurs protocolaires, Adama Barrow s’est rendu au palais Mohammed V, où il doit s’entretenir avec le président guinéen Mamadi Doumbouya.

Les échanges entre les deux dirigeants doivent notamment porter sur les relations bilatérales et plusieurs questions d’intérêt commun.

Selon la présidence guinéenne, cette visite intervient dans un contexte marqué par la volonté de Conakry et de Banjul de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines économique et social, ainsi que les échanges entre leurs populations.

Cette nouvelle venue du président gambien en Guinée intervient moins de huit mois après sa présence à Conakry pour l’investiture de Mamadi Doumbouya. Adama Barrow faisait alors partie des chefs d’État africains présents à la cérémonie organisée le 17 janvier 2026.

La Guinée et la Gambie entretiennent par ailleurs des relations fondées sur des liens historiques et humains, notamment à travers les échanges entre leurs populations.

Cette visite devrait ainsi permettre aux deux parties d’aborder les perspectives de coopération entre Conakry et Banjul et de maintenir un dialogue régulier au plus haut niveau.