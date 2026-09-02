Adama Barrow à Conakry : une visite au sommet pour raffermir les liens Guinée-Gambie

Comme annoncé dans l’une de nos précédentes publications, le président de la République de Gambie, Adama Barrow, est arrivé ce mercredi 2 septembre à Conakry, pour une visite officielle placée sous le signe du renforcement des relations entre la Guinée et la Gambie.

Le chef de l’État gambien a été accueilli à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré par le Premier ministre guinéen, Bah Oury, ainsi que par plusieurs responsables civils et militaires. Il a reçu les honneurs protocolaires réservés à son rang.

Selon les autorités guinéennes, cette visite vise à consolider les liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration dans plusieurs secteurs d’intérêt commun.

Après son arrivée, le président Adama Barrow s’est rendu au Palais Mohammed V, où il doit s’entretenir avec son homologue guinéen, le président Mamadi Doumbouya. Les discussions devraient notamment porter sur l’état des relations bilatérales, la coopération économique et sociale, ainsi que sur plusieurs questions d’intérêt commun.

Cette visite intervient alors que Conakry et Banjul affichent leur volonté d’approfondir leur coopération, notamment dans les domaines économique, commercial et social. Les deux pays souhaitent également favoriser davantage les échanges entre leurs populations et renforcer les mécanismes de coopération bilatérale.

Au-delà de son agenda officiel, le déplacement du président gambien revêt une dimension particulière en raison des liens historiques, culturels et humains qui rapprochent les peuples guinéen et gambien.

Ces relations reposent sur une longue histoire de contacts entre les populations, ainsi que sur des affinités culturelles et sociales qui ont progressivement été renforcées par l’établissement de relations diplomatiques et le développement des échanges économiques.

La visite d’Adama Barrow à Conakry apparaît ainsi comme une nouvelle étape dans la consolidation des relations entre la Guinée et la Gambie, avec l’ambition affichée de donner un nouvel élan à leur coopération et de rapprocher davantage les deux peuples.