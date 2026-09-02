Kakimbo : des familles dans l’angoisse après le marquage de leurs maisons

Les habitants de Kakimbo vivent dans l’angoisse et l’incertitude depuis plus d’une semaine, après le marquage de leurs maisons par des agents du ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire. Plus de 400 maisons seraient concernées, selon une autorité locale. Sur place, les habitants affirment n’avoir été préalablement informés d’aucune opération et ignorent à quelle date un éventuel déguerpissement pourrait débuter. Derrière ces maisons cochées, ce sont des familles qui craignent de perdre des logements construits au prix de plusieurs années d’efforts.