« Notre foyer s’est rempli de joie » : Mamadi Doumbouya annonce la naissance de sa fille

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a annoncé mercredi 2 septembre 2026 une heureuse nouvelle au sein de sa famille. Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l’État a révélé que son épouse a donné naissance à une petite fille dans la nuit.

« Cette nuit du mercredi 2 septembre 2026, à 2 heures du matin, notre foyer s’est de nouveau rempli d’une joie que les mots peinent encore à contenir », a écrit le président.

Avec émotion, Mamadi Doumbouya a précisé que son épouse et le nouveau-né se portent bien. « Alhamdoulillah, mon épouse et moi avons eu la joie d’accueillir une petite fille », a-t-il annoncé, avant d’exprimer sa gratitude envers Dieu ainsi qu’aux personnes ayant accompagné la Première Dame durant l’accouchement.

Le président a également tenu à remercier le peuple guinéen pour ses prières et son soutien. « À mon peuple, dont les prières ne nous ont jamais quittés, je dis simplement merci », a-t-il déclaré.

Il a enfin formulé une bénédiction à l’endroit des familles guinéennes : « Que Dieu bénisse chacun de vos foyers comme il vient de bénir le mien. »

La Première Dame et l’enfant se portent donc bien, selon le chef de l’État, qui a partagé cette naissance avec les Guinéens dans un message empreint de gratitude et de joie.