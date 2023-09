L’Office national de formation et de perfectionnement professionnel (ONFPP) a organisé ce 1er septembre 2023 la remise de satisfecits aux femmes entrepreneures du marché Niger.

Pendant une période de six mois, 100 femmes membres de l’Association des Femmes Entrepreneures du Marché Niger ont bénéficié d’une formation visant à améliorer leurs compétences en gestion d’entreprise. Cette initiative a été mise en place par le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, en partenariat avec l’ONFPP.

Lors de son discours, la coordinatrice de FEMNI (Femmes Entrepreneures du Marché Niger), Mme Adama Fall, a exprimé la gratitude de cette organisation féminine et son engagement envers le développement socio-économique du pays. Elle a encouragé les femmes à faire preuve de courage et à appliquer les compétences acquises, soulignant qu’une grande entrepreneure doit servir son pays et avoir une vision claire de l’évolution du monde actuel. Elle a cité un proverbe africain : “C’est en forgeant qu’on devient forgeron.” Elle a également sollicité le soutien technique, financier et matériel du gouvernement pour promouvoir la connaissance et l’apprentissage, en particulier dans les domaines du digital et de l’informatique.

Le directeur général de l’ONFPP, Lacinet Camara, a souligné l’importance accordée par le ministre Alpha Bacar Barry à la promotion de la couche féminine. Il a expliqué que depuis la fin de l’année dernière, l’ONFPP a établi des relations avec plus de 100 femmes du marché Niger, ce qui a conduit à la création du programme de formation “GERME” (Gérer Mieux son Entreprise). L’objectif est de permettre aux participantes de mieux gérer leurs entreprises dans les mois à venir. Il a salué ces femmes courageuses qui vendent divers produits et a exprimé le souhait que cette formation leur offre l’opportunité de devenir autonomes, d’épargner et de contribuer au développement de l’économie nationale. Il a également annoncé que le programme serait étendu à l’intérieur du pays pour permettre aux femmes de participer activement au développement local.

Les participantes, visiblement satisfaites des compétences acquises, ont exprimé leur gratitude envers l’ONFPP. Elles ont également exprimé le souhait que cette formation soit accessible à un plus grand nombre de femmes à travers le pays.

“Avant cette formation, nous ne savions pas comment utiliser notre capital pour réaliser des bénéfices, mais aujourd’hui, nous pouvons désormais identifier les produits à vendre pour générer un profit tout en épargnant nos bénéfices. Nous savons désormais comment fidéliser nos clients, et nous espérons que cette formation bénéficiera à toutes les femmes de Guinée“, a plaidé Mariama Djelo Diallo.