A quelques jours de l’an 2 du CNRD, l’heure est au bilan des deux années de gestion du pouvoir par les militaires. Au sein de la classe politique, chaque acteur dresse son propre bilan et évalue la conduite de la transition.

Le président du parti Union des démocrates pour le renouveau et du progrès (UDRP), pense qu’il n’y a pas lieu de célébrer cette date. Cet acteur politique trouve d’ailleurs “contradictoire”, de célébrer un bilan qui selon lui, n’existe même pas.

“Aujourd’hui ce qui est mauvais prime sur ce qui est bon en ce qui concerne la transition. Il n y a même pas lieu de réunir les gens pour dire qu’on va fêter. Vous allez fêter quoi? En ce qui concerne la gestion de la transition elle-même, elle n’a pas été bonne. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd’hui la gestion de la transition ne vise qu’un seul objectif, c’est la confiscation du pouvoir”, estime le leader de l’UDRP par ailleurs vice-président de l’ANAD.

Dr Édouard Zotomou Kpogomou exprime sa déception vis-à-vis des dirigeants actuels du pays.

L’opposant justifie sa colère par le manque de visibilité de la transition deux ans après le coup d’État qui a renversé le pouvoir d’Alpha Condé.

“Avec l’espoir on a pensé que les choses allaient être au beau fixe et que tout allait être mis en place pour soigner tous les maux qui avaient été égrenés à la prise du pouvoir par les militaires. Mais au moment où nous parlons nous n’avons pas une mouture de la constitution, il n y a pas un fichier électoral, il n y a aucun financement pour pouvoir conduire le processus électoral, il n y a pas un organe de gestion des élections, on ne parle même pas d’élections. On n’est plutôt en train de parler des choses qui ne rentrent même pas dans le cadre d’une transition proprement parlant”, a fustigé ce membre de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie au micro de Fim Fm.