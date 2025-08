L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 2 août 2025. À cette occasion, le responsable de la cellule de communication du parti, Souza Konaté, n’a pas mâché ses mots. Il a vivement critiqué certains anciens cadres de l’UFDG qui, selon lui, ont accepté des postes dans le gouvernement de la transition au mépris des sacrifices consentis par de nombreux militants.

« Aujourd’hui, pour un poste obtenu par décret, certains peuvent oublier les jeunes qu’ils ont appelés à résister, à se battre pour une Guinée démocratique. Oublier toutes ces victimes pour un décret, c’est faire preuve d’égoïsme, d’hypocrisie, et d’un manque total de conscience. Ce n’est pas normal », a fustigé Souza Konaté, proche de Cellou Dalein Diallo.

Poursuivant son intervention, il a accusé ces mêmes cadres, désormais proches du CNRD, de vouloir tourner la page de l’actuel leader de l’UFDG : « Ce sont eux qui disent aujourd’hui que l’UFDG doit tourner la page de Cellou Dalein Diallo, qu’elle doit se débarrasser des anciens du PUP, comme ils aiment le dire. Mais à l’UFDG, nous l’avons toujours affirmé et nous continuerons à le répéter : il n’y a pas de plan A, pas de plan B, pas de plan Z. Le seul et unique plan, c’est Elhadj Cellou Dalein Diallo. Le présent et l’avenir de notre pays se joueront, par la grâce de Dieu, avec lui — qu’on l’aime ou non », a-t-il martelé.