Cinéma guinéen en deuil : le comédien Saikou Oumar Tall est décédé

Le cinéma guinéen est en deuil. Le comédien Saikou Oumar Tall est décédé ce lundi 12 octobre 2026, des suites d’une maladie.

Figure connue de plusieurs productions audiovisuelles guinéennes, il s’était notamment illustré dans les séries Ndonndi et No Warriwo, où il a contribué à faire vivre des personnages appréciés du public.

La nouvelle de sa disparition a été annoncée sur les réseaux sociaux par certains de ses collègues de travail, suscitant l’émotion au sein de son entourage et du milieu culturel guinéen.

Avec sa disparition, le monde du cinéma guinéen perd l’un de ses comédiens, laissant derrière lui des souvenirs et un vide auprès de ceux qui l’ont côtoyé.