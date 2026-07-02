Fraude au Bac 2026 : 23 interpellations à Forécariah, le principal cerveau arrêté à Boké

La lutte contre la fraude au Baccalauréat unique session 2026 s’intensifie partout à travers le pays. À la veille de la troisième journée des épreuves, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a annoncé plusieurs avancées dans les opérations de démantèlement des réseaux de fraude, avec des interpellation, des éliminations de candidats et de surveillants, ainsi que la poursuite des enquêtes sur l’ensemble du territoire.

À Forécariah, le département fait état de « 23 personnes interpellées » pour leur implication présumée dans un système de fraude. Selon le ministère, ces personnes ont été retrouvées « en possession de corrigés de sujets destinés à alimenter des groupes WhatsApp spécialisés dans la fraude aux examens ».

Le ministère précise que les personnes absorbées ont été mises à la disposition de justice et souligne que « les investigations se poursuivent afin d’identifier, d’interpeller et de traduire devant les juridictions compétentes l’ensemble des auteurs, complices et bénéficiaires de ce réseau. »

À Boké, une autre opération a permis l’arrestation du « principal cerveau présumé du plus grand réseau de groupes WhatsApp dédié à la fraude aux examens », a indiqué le ministère.

Parallèlement aux interpellations, des sanctions ont été prises dans plusieurs régions. À Kindia, « 38 candidats et 18 surveillants ont été éliminés ». À N’Zérékoré, le ministère fait également état de « 8 candidats éliminés et de 12 surveillants éliminés ».

Réaffirmant sa fermeté, le Ministère de l’Éducation nationale assure qu’il entend poursuivre la lutte contre les réseaux de fraude. Il réitère sa détermination à « lutter sans relâche contre toutes les formes de fraude et garantir la crédibilité, l’intégrité et l’équité des examens nationaux ».