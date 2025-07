Le projet de nouvelle Constitution a été officiellement remis au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Ce texte fondamental, qui doit encore faire l’objet d’une campagne de vulgarisation avant le référendum prévu le 21 septembre 2025, pourrait redessiner en profondeur le paysage politique guinéen – et notamment les conditions d’éligibilité à la magistrature suprême.

Si Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG, satisfait à la condition d’âge – fixée entre 40 et 80 ans – ce n’est pas le cas de Sidya Touré, président de l’UFR, qui dépasserait cette limite. Mais même pour le premier, la voie vers la présidence pourrait rester fermée.

En cause : l’article 48, alinéa 2 du projet de Constitution, qui dispose que “tout candidat à l’élection présidentielle est tenu d’être présent sur le territoire national depuis le dépôt de sa candidature jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle”.

L’article 45, pour sa part, énumère les critères généraux pour briguer la fonction présidentielle : “Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus, joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens, être présenté soit par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.”

Si le texte est adopté sans amendements, il pourrait ainsi barrer la route notamment aux deux principales figures de l’opposition que sont Cellou Dalein Diallo, en exil, et Sidya Touré, frappé par la limite d’âge.