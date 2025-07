Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale a validé ce lundi 30 juin 2025 un financement de 132,3 millions de dollars américains pour appuyer la Phase 2 du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en République de Guinée (PAAEG II).Une étape majeure franchie par la Guinée vers l’accès à l’électricité.

Selon le ministère de l’Energie, de l’hydraulique et des hydrocarbures, ce soutien s’inscrit dans le cadre du Compact Énergie national, en cohérence avec l’objectif du Groupe de la Banque mondiale visant à garantir l’accès à l’électricité à 300 millions d’Africains d’ici 2030.

“Ce financement stratégique vise à étendre considérablement l’accès à l’électricité, aussi bien via des infrastructures de réseau que des solutions hors réseau, en ciblant prioritairement les zones rurales et périurbaines , renforcer les capacités techniques et institutionnelles de la société Électricité de Guinée (EDG) afin d’en améliorer les performances opérationnelles. À terme, ce sont 960 022 nouveaux abonnés qui seront connectés au réseau national, marquant ainsi l’un des plus importants progrès jamais enregistrés en matière d’électrification dans le pays”, précise le département dirigé par le ministre Aboubacar Camara.

Le ministère ajouté que ce nouveau financement traduit la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers envers la Guinée, notamment dans sa capacité à mener des réformes structurantes, crédibles et inclusives, soulignant qu’il illustre également le renforcement du partenariat entre la Guinée et la Banque mondiale, fruit d’une gouvernance responsable et d’une diplomatie économique proactive, incarnées par le président de la transition, le général d’armée Mamadi Doumbouya.

La Guinée consolide ainsi sa place dans la dynamique continentale de transition énergétique, avec une ambition claire : garantir un accès durable, équitable et fiable à l’électricité pour tous.