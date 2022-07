Le vice-président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), s’est montré très en colère contre le gouvernement de la transition, ce samedi 02 juillet. Dr Fodé Oussou Fofana est allé jusqu’à demander que l’équipe dirigée par Mohamed Beavogui soit changée.

«Dans tous les pays au monde, quand on met en place un gouvernement et qu’on se rend que compte pendant des mois ce gouvernement n’est pas sur la bonne voie, il n’y pas d’entente entre le premier ministre et son ministre de l’Administration du Territoire, il y a des accidents sans qu’on décrète un deuil national, et on voit les membres du gouvernement en train de danser gentiment le Yankadi Danse, ça fait pitié. Quand dans un gouvernement ça ne marche pas, on le change pour le bien de la Guinée et des Guinéens», a martelé Dr Fodé Oussou Fofana, à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG.

Le président de la transition, avait ordonné à son premier ministre, de procéder à l’évaluation des membres de son gouvernement. Jusqu’à présent, aucun rapport officiel de cette évaluation souhaitée par l’homme du 5 septembre 2021. Dr Fodé Oussou Fofana, dit penser qu’après avoir procédé à cette évaluation et s’être rendu compte que la population vit dans la «précarité», il allait prendre ses responsabilités dans l’intérêt du peuple de Guinée. Mais, déplore Fodé, «nous sommes dans une situation où il n’y a plus d’électricité malgré les milliards de francs guinéens investis, vraiment c’est extrêmement.»