La succession de Elhadj Ousmane Baldé “Sans-loi” à la tête de la Coordination nationale des Fulɓe et Haali Pular de Guinée (CNFHG) s’annonce conflictuelle.

Décédé à Conakry, dimanche 26 mars 2023, et inhumé à Fatako (préfecture de Tougué), vendredi, Elhadj Ousmane Fatako Balde était jusque-là le président de la Coordination depuis 2017. D’abord en tant qu’intérimaire et puis président depuis décembre 2022.

Après son décès, Elhadj Ibrahima Diallo (Anathol), vice-président de la Coordination nationale des Fulɓe et Haali Poular de Guinée, avait été désigné, lundi 27 mars pour assurer l’intérim.

Contre toute attente, l’opérateur économique, Elhaj Alseny Dalaba et certains sages n’étaient visiblement pas d’accord. C’est ainsi qu’ils ont organisé, ce dimanche 2 avril, l’intronisation d’un nouveau président par intérim. Le conclave a choisi Elhadj Alseny Dalaba Barry.

Le camp de Elhaj Ibrahima Diallo (Anathol) juge cela inacceptable et entend organiser leur propre intronisation. « Ce forcing-là, nous ne l’accepterons pas. Nous travaillerons dans la quiétude, nous allons gérer les affaires. Soyez sûrs de cela », a prévenu Elhadj Ibrahima Diallo (Anathol), vice-président qui, dans l’ordre des choses, devrait assurer l’intérim.

Selon lui, la succession à la tête de cette coordination obéit à une rotation entre Timbo, Timbi et Labé. Et cette fois-ci c’était au diwal de Labé d’en assurer la présidence.

« Les agitations vont se faire, mais Labé respectera ce principe. Labé n’est pas prêt à céder, car Labé a accepté plusieurs fois, mais cette fois-ci les choses ne se feront pas comme certains le pensent. Nous voulons l’unité de notre communauté, mais nous n’accepterons pas la foutaise », avait déclaré Elhaj Ibrahima Diallo (Anathol), chez nos confrères d’Africaguinee.

Deux camps se dessinent et au regard de ce qui se passe, il reste à savoir à qui reviendra la couronne. Mais Elhadj Alseny Dalaba a déjà une longueur d’avance vu qu’il a réussi à rallier à sa cause des représentants de plusieurs diiwé (provinces) du Foutah.

Le vice-président Anathol, à son tour, entend organiser une réunion mardi prochain et on peut d’ores et déjà supposer qu’il cherchera à se faire introniser à son tour ou du moins revendiquer la présidence par intérim.

Wait and see !