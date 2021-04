Le président du parti ARENA s’est exprimé ce jeudi 01 avril 2021, sur la situation des détenus politiques en Guinée. Selon Sekou Koureissy Condé, si ces détenus peinent à sortir de prison, c’est qu’il y a une cause.

«Je pense que le droit à la liberté est un droit fondamental et que la privation de liberté est la chose la plus difficile qu’un être humain puisse connaître. A partir de cela je me dis que si le juge a pris la responsabilité de convoquer, d’examininer, il doit y avoir des causes. Je suis pressé que le juge fasse vite son travail pour situer les détenus politiques parce que l’attente a trop duré», dit il.

Cet acteur politique interpelle la justice guinéenne à se pencher sur le cas des détenus politiques afin qu’il soit situer.

«Premièrement, je demande donc à l’État si réparation doit se faire, il faut d’abord identifier et réparer ces dommages. Deuxièmement, nos camarades, amis qui sont privés de liberté aujourd’hui qu’ils soient situés sur leurs sorts», implore t’il.

Pour finir, le député fait des recommandations à l’État, aux partis politiques et à la société civile pour que la paix soit de mise en Guinée.

«J’aurais souhaité que ces hommes et femmes nous donnent des garanties pour dire si je sors d’ici demain matin, les manifestations violentes ne vont pas recommencer. Et que les forces de l’ordre disent nos réactions seront différentes. Et que les partis politiques prennent en conscience les conséquences de ces manifestations. Que les choses reprennent, que les Guinéens se retrouvent paisiblement sur la base de garantie que plus rien ne sera comme ça. Et que nous commençons à vivre-ensemble pour le développement auquel le Guinéen aspire », conclut il