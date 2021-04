Depuis le congrès de l’UPG les 2 et 3 mars 2019, des bisbilles naissent entre Jacques Bonimy et Maître Alfred Mathos par rapport à la présidence de ce parti.

Après le décès de l’ancien fondateur du parti jean Marie Doré, Maître Alfred Mathos avait été porté à la tête du parti jusqu’en 2019. Vu son incapacité de gérer, un congrès extraordinaire avait été fait les 2 et 3 mars de la même année et Jacques Gbonimy a été plébiscité à la tête de cette formation politique.

Mais depuis cette date, Alfred Mathos ne cesse de continuer de dire qu’il est président du parti. Dans l’émission »Mirador » de ce vendredi, Jacques Gbonimy accuse Me Alfred Mathos de vouloir monnayer l’UPG pour avoir un poste ministériel.

« Un parti ce n’est pas de la plaisanterie, ce n’est pas de la légèreté et Mathos s’engage dans un débat de radio en radio pour dire que c’est lui le président de l’UPG. C’est vrai qu’aujourd’hui notre pays est devenu un marché où chacun va acheter des fruits même si c’est des fruits pourris. Je pense que, c’est un juriste, il a été l’avocat de l’Etat en tant qu’agent judiciaire de l’Etat, il doit connaître les textes et lois qui régissent, et le parti, et les partis politiques c’est-à-dire la charte des partis politiques. Souvenez-vous que Mathos est arrivé à l’UPG après le décès de Jean-Marie Doré. Il était au PUP, ensuite au RPG parce qu’ils ont fait la campagne avec Jean Marie en 2015, puisque Jean Marie était le coordinateur de la Forêt, il s’est collé à lui et puisque les gens pensent qu’en Guinée, un parti dont le leader meurt c’est un objet à ramasser, il a intégré l’UPG avec l’intention de vendre l’UPG pour avoir un poste ministériel» a-t-il conclu.