Conakry : Un employé de Sonoco testé positif au Covid-19

La maladie de Coronavirus gagne le secteur économique guinéen. Après les banques UBA et Ecobank ou encore la CBG, c’est le tour du groupe Sonoco d’enregistré son premier cas positif au Covid-19. C’est le groupe lui-même qui l’a annoncé à travers un communiqué.

« Le Groupe Sonoco souhaite vous informer qu’un de ses employés travaillant dans ses locaux situés à Kaloum a été testé positif au COVID-19. L’employé en question relève actuellement de la filiale en charge de la gestion de la Tour Niger en construction. Il n’a effectué aucun déplacement hors du pays ces quatre dernières semaines. Il s’était lui-même auto confiné et s’est fait tester volontairement. Il est déjà en traitement dans le centre indiqué à cet effet à Donka. Toutes nos pensées et nos prières l’accompagnent pour un rétablissement prompt et effectif« , a indiqué le groupe Sonoco dans un communiqué.

Plus loin, l’entreprise précise que son siège d’Almamay (Kaloum) et le chantier de la Tour Niger seront fermés dès ce 2 avril 2020 pour 48 heures afin de désinfecter les lieux: « La Direction du groupe tient à rassurer qu’en accord avec les autorités sanitaires compétentes, toutes les mesures préventives sont déjà prises pour faire désinfecter les différentes installations et locaux concernés. Le siège sis à Almamya ainsi que le chantier de la Tour Niger seront donc fermés à compter de ce jeudi 02 Avril 2020 pour une durée de 48 heures pour fin de traitement conformément à nos protocoles de sécurité et santé au travail.«

« Soucieuse du bien-être et de la santé de ses employés, des clients, des partenaires et de l’ensemble de la population guinéenne, la Direction du Groupe réaffirme son engagement ferme à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de chacun et de tous« , a rassuré le groupe Sonoco.