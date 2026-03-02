À l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de Mini-Football, tenue ce week-end à Conakry, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, a mis en avant l’engagement de la Guinée en faveur de la promotion du sport comme levier de coopération et de diplomatie.

Devant les représentants de douze pays, le ministre a souligné la dimension stratégique que les autorités entendent conférer aux activités sportives, au-delà de leur portée compétitive. “Notre engagement dépasse le simple cadre sportif. Il s’inscrit dans une vision diplomatique et stratégique”, a déclaré Cellou Baldé.

Selon lui, le développement du sport constitue également un outil de renforcement des relations entre États africains. “A travers le sport, la Guinée réaffirme sa volonté de renforcer ses relations bilatérales et multilatérales avec les nations sœurs du continent”, a-t-il ajouté.

Le ministre a par ailleurs mis en exergue le rôle du mini-football dans la promotion de l’intégration régionale et des échanges techniques entre fédérations. “Le mini-football devient ainsi un outil de coopération, d’échange technique, de formation, d’intégration régionale et de rapprochement des peuples”, a-t-il conclu.

Cette prise de parole intervient dans un contexte marqué par des difficultés récurrentes affectant plusieurs disciplines sportives au niveau national, sur fond de réformes annoncées dans le secteur.