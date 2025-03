Lors de son assemblée générale tenue ce samedi 1er mars 2025, l’ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, a vivement critiqué la gestion de la transition en cours en Guinée. Le parti d’Alpha Condé estime que la junte, qui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, a échoué dans sa mission.

Dans son discours, Aboubacar Demba Dansoko, membre influent du RPG, a exprimé sa conviction que le CNRD n’est pas capable de conduire la Guinée vers l’organisation d’élections pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Selon lui, le concept d’immersion gouvernementale, organisé à l’intérieur du pays, a été inventé pour masquer l’échec de ceux qui dirigent actuellement le pays. Il a lancé un appel aux militants et responsables du RPG à la base.

“Ceux qui étaient en immersion à l’intérieur du pays sont revenus. Nous demandons à tous les responsables de nos structures à la base de faire le point sur la situation et de continuer à rester fidèles au RPG. Nous savons désormais que le CNRD ne peut pas organiser d’élections en Guinée. C’est impossible. Ils sont incapables. Ils ne pourront pas”, a-t-il déclaré.

Il justifie sa position par le fait que, selon lui, le processus de recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC) déployé sur le terrain n’avance pas, dénonçant les irrégularités qui l’entourent.

“Si vous descendez sur le terrain, le RAVEC dont on entend parler, allez voir ce qui se passe autour de ce RAVEC. C’est une pagaille qui ne dit pas son nom”, a-t-il ajouté.

Pour Aboubacar Dansoko, la seule chose que le CNRD puisse faire pour les Guinéens, “c’est de rendre le pouvoir” et invite les autorités de la transition à reconnaître leur échec.

“Nous savons que l’ordre constitutionnel a été brisé. Nous savons que le mandat du professeur Alpha Condé n’est pas encore terminé. Et tenant compte de tout cela, c’est un retard inutile que la Guinée est en train d’enregistrer. Nous ne voyons pas encore le bout du tunnel. La transition est terminée depuis le 30 décembre. Nous aurions aimé que ceux qui se sont engagés, à un moment donné devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, à mener la transition jusqu’au bout en trois ans, viennent maintenant reconnaître que ces trois ans sont passés et qu’ils ont échoué. Il s’agit d’un échec. Un échec patent qui restera dans l’histoire”.

Au nom du RPG arc-en-ciel, ce responsable du bureau politique a exprimé sa solidarité envers les détenus politiques de tous bords, rappelant que sous le régime d’Alpha Condé, les Guinéens n’ont pas subi de telles atrocités.

“Nous marquons notre solidarité avec les prisonniers d’opinion. Sous le président Alpha Condé, les leaders politiques étaient libres, les journalistes étaient libres, la société civile était libre et la démocratie était en marche. Nous prions Dieu pour que la démocratie revienne et que le président Alpha Condé retrouve son siège”, a-t-il conclu.