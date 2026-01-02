Au lendemain des festivités marquant le passage à la nouvelle année, la Direction générale de la police nationale (DGPN) a dressé le bilan sécuritaire du réveillon du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026.

Dans sa présentation tenue ce vendredi 2 janvier 2025, la capitaine Rama Baldé, chargée de communication de l’institution, a fait cas de cinq décès et d’une vingtaine de blessés, principalement dus à des accidents de la circulation.

« Le bilan fait état de 17 accidents de la circulation, dont 10 dans le Grand Conakry et 7 à l’intérieur du pays. Ces accidents ont causé cinq morts, 23 blessés ainsi que d’importants dégâts matériels », a indiqué la capitaine Rama Baldé.

Détails des victimes par localité

Grand Conakry : 1 mort et 14 blessés

Forécariah : 3 morts et 1 blessé

Kindia : 1 mort

Boffa : 2 blessés

Kankan : 1 blessé

Faranah : 2 blessés

N’Zérékoré : 3 blessés

Les accidents ont impliqué 8 voitures, 2 camions, 1 bus, 1 tricycle et 17 motos, selon la DGPN.

Par ailleurs, des troubles à l’ordre public ont été signalés aux environs de 1 heure du matin sur la route Le Prince, notamment aux carrefours Hamdallaye et Cosa, où des groupes de jeunes ont érigé des barricades et procédé à des jets de pierres. Les forces de l’ordre affirment être rapidement intervenues, permettant un retour au calme sans incident majeur.