Alors que la menace d’une nouvelle grève des enseignants continue de peser sur le système éducatif guinéen, le gouvernement a annoncé la relance des négociations avec l’intersyndicale de l’éducation. Les discussions doivent reprendre à partir de ce vendredi 2 janvier 2026 avec les principales organisations syndicales du secteur : le Syndicat national de l’éducation (SNE), la Fédération syndicale professionnelle de l’éducation (FSPE) et le SLECG.

Après avoir boycotté les précédentes rencontres et lancé un mot d’ordre de grève générale et illimitée depuis le 1er décembre 2025, le SNE et la FSPE ont finalement accepté de renouer le dialogue avec les autorités. Cette reprise des pourparlers ne s’accompagne toutefois pas, pour l’heure, d’une suspension de la grève. Les syndicats conditionnent toute levée du mot d’ordre à des avancées jugées « concrètes » sur leurs revendications.

La relance des négociations intervient dans un climat social tendu, marqué notamment par des revendications salariales persistantes, la question des conditions de travail des enseignants et le respect des engagements antérieurement pris par le gouvernement. Autant de points qui seront au cœur des discussions annoncées.