La 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations continue de faire parle d’elle en termes de chiffres records. En marge des phases de poules, plus de 700.000 supporters ont suivi les matchs dans les neuf stades, un chiffre record par rapport aux éditions précédentes de la compétition.

729.240 c’est le chiffre exact des supporters qui ont assisté aux matchs jusque-là disputés dans les neuf stades de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 lors de la phase de groupes.

À titre de comparaison, 643.585 spectateurs avaient suivi ce même tour lors de la précédente édition organisée en Côte d’Ivoire, confirmant ainsi une nette progression de l’affluence.

Si les rencontres du pays hôte et de L’Algérie se sont jouées à guichets fermés au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, plusieurs autres matchs ont également attiré de nombreux spectateurs dans les stades.

À titre d’illustration, 40.219 spectateurs ont assisté au choc Égypte–Afrique du Sud au Grand Stade d’Agadir, 35.165 étaient présents au Grand Stade de Marrakech pour le duel Côte d’Ivoire–Cameroun, tandis que 41.672 supporters ont suivi Sénégal–RDC au Grand Stade de Tanger.

La compétition entre désormais dans une nouvelle phase à partir de ce samedi 3 janvier, avec le début des huitièmes de finale. Des affiches chocs sont au programme comme Algérie-RD Congo, Mali-Tunisie ou encore Afrique du Sud-Cameroun.