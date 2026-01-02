Après une pause de 48 heures, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 reprend ce samedi 3 janvier avec le lancement des rencontres des huitièmes de finale.

Championne en titre, la Côte d’Ivoire sera opposée au Burkina Faso le mardi 6 janvier à Marrakech, dans un duel très attendu entre deux sélections ouest-africaines.

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a exprimé sa fierté et son soutien à l’équipe nationale, saluant le parcours des Éléphants depuis le début de la compétition.

Dans son adresse à la nation du 31 décembre, le chef de l’État a tenu à encourager les joueurs ivoiriens engagés dans la CAN organisée au Royaume du Maroc. “A l’aube de cette nouvelle année, j’adresse mes encouragements les plus chaleureux et mes vœux de réussite à nos Éléphants footballeurs, engagés dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Royaume du Maroc, un pays ami”, a-t-il déclaré.

Le président Ouattara a également mis en avant les valeurs incarnées par la sélection nationale tout au long du tournoi. “Ils portent haut les couleurs de notre pays et incarnent les valeurs de courage, de solidarité et de dépassement de soi qui nous rassemblent”, a-t-il ajouté.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire a validé sa qualification pour les huitièmes de finale à l’issue d’un match disputé face au Gabon, remporté 3-2 dans le temps additionnel lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, mercredi à Marrakech.

Une victoire arrachée au bout du suspense, qui permet aux Éléphants de poursuivre la défense de leur titre continental.

Face au Burkina Faso, les hommes du sélectionneur ivoirien tenteront désormais de confirmer leur statut et de poursuivre leur aventure dans cette CAN 2025, sous le regard attentif et le soutien affiché des plus hautes autorités du pays.