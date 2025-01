Le discours du nouvel an du général Mamadi Doumbouya est diversement apprécié au sein de l’opinion publique. Alors que les uns saluent les engagements forts du chef de l’Etat, les autres dénoncent un discours creux.

Pour le vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), le président de la transition n’a pas pris en compte les préoccupations du moment. “Je porte un regard inquiet sur son discours, comme toujours, c’est un discours avec plein de suspicions et d’incertitudes parce que ce n’est pas la première fois qu’on nous tient de tels discours. Les discours n’ont jamais fait évoluer les situations. Et on tient des discours comme si on n’était pas en période de crise extrême. On me parle avec arrogance”, a déclaré Biro Barry.

Parmi les annonces fortes du chef de l’État, il la reprise totale et effective des activités politiques dont les manifestations sont interdites depuis mai 2022. “Je crois que son annonce est une sorte de souplesse, une sorte de respect des droits fondamentaux des citoyens, nous n’avons qu’à nous féliciter nous-mêmes parce que nous, nous sommes dans l’optique du respect des droits citoyens. Mais on attend de voir ce que ça va donner, mais cela n’a rien à voir avec nos manifestations. Mais il n’est pas question de dire qu’on va arrêter parce que non, non, non. Ça ne va pas changer grand-chose”, a indiqué M. Barry, appelant le chef de la junte à ouvrir un cadre de dialogue inclusif avec les acteurs représentatifs du pays.

“Mais que ça ne soit pas un cadre de dialogue théâtral et populiste où on fabrique des Forces vives comme ça a été le cas par le passé avec une union sacrée qui n’a aucun problème avec le pouvoir. Quand ce sont des gens comme ça qui viennent, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Nous pensons que les Forces vives, c’est les partis politiques traditionnels de l’opposition plus la société civile saine”, a-t-il martelé.