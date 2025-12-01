Ce lundi 1er décembre 2025 marque le premier anniversaire du drame de N’Zérékoré. Survenu lors de la finale du tournoi doté du trophée Général Mamadi Doumbouya, l’incident avait fait 56 morts selon le bilan officiel du gouvernement, tandis que les organisations de défense des droits humains avancent un chiffre bien plus élevé, faisant état de 150 victimes.

Un an après, les victimes et leurs familles attendent toujours la publication des résultats des enquêtes annoncées par les autorités. En janvier dernier, la commission d’enquête administrative créée pour faire la lumière sur cette tragédie avait remis son rapport au Premier ministre, en présence du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

À cette occasion, Bah Oury avait assuré qu’il transmettrait le document au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Le drame, qui avait endeuillé toute la nation guinéenne, impliquait plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Sports, Kéamou Bogola Haba, présent au stade au moment des faits.

À l’heure de ce premier anniversaire, les familles des victimes appellent les autorités à « faire toute la lumière » sur le dossier et à identifier les responsables, alors qu’aucune communication officielle n’a été faite à ce jour.