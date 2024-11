A l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de la création de l’armée guinéenne, le ministre de la Défense a évoqué la supposée présence d’une base militaire française dans le pays.

Récemment, des députés français ont soumis à l’Assemblée nationale une proposition visant à créer une Commission d’enquête de trente membres, chargée de faire la lumière sur les relations diplomatiques et sécuritaires entre la France et les autorités de transition en Guinée dont l’objectif est de déterminer si Paris soutient la junte au pouvoir en Guinée. Cette initiative est consécutive à l’enquête menée par le journaliste Thomas Dietrich pour le journal Marianne, en août 2024, faisant état de la présence de coopérants militaires français au sein des forces de l’ordre et de l’armée guinéenne.

Face à cet état de fait, le général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara alias Idi Amine, a affirmé avec assurance qu’ “à ce jour, aucune base militaire étrangère n’a été établie sur notre sol”, a-t-il précisé, ajoutant que “les forces armées guinéennes ont toujours œuvré pour maintenir la paix, même dans des contextes difficiles, comme lors de nos engagements en République sœur du Mali, au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Congo”.