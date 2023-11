Tout au long du week-end, plusieurs artistes guinéens ont sorti de nouveau clip vidéo. Il s’agit notamment de Azaya avec son clip « Fausse vie », Manamba Kanté dans « Kè Douma», Dépotoir «Wasso », DTM amoureux dans le clip « Min kadi » et Wada du Game avec le clip « Buzz » .

Dans « Fausse vie de luxe », Azaya sensibilise les jeunes filles sur le risque de courir après les hommes nantis qui fond d’elles de proies faciles. L’auteur de « l’ep Gentleman » utilise sa sublime voix pour donner de précieux conseils aux filles courent derrière l’argent.

Manamba Kanté célèbre son époux, Soul Bang’s, dans «Kè Douma»

Mariée depuis plusieurs années à l’artiste Souleymane Bangoura alias Soul Bang’s, la célèbre griotte et artiste Manamba Kanté vit bien aux côtés de son époux. Pour preuve, elle lui célèbre dans son nouveau clip dénommé «Kè Douma». Après le succès qu’a connu le titre «Madame Tranquille», Manamba Kanté décide en fin de célébrer les hommes et plus particulièrement son mari et le père de ses trois enfants.

« Il est difficile de nos jours d’avoir un compagnon sincèrement attentionné, aimant et ayant le sens de l’honneur. Pour moi, Soul Bang’s est ce type de mari dont rêvent toutes les femmes. Je me sens chanceuse de partager ma vie avec lui et le chante dans «KÈ DOUMA SUMA », s’exclame-t-elle.

Le groupe de rap Dépotoir signe «Wasso»

Connu pour son authenticité, le groupe de rap guinéen dénommée Dépotoir a livré, vendredi 28 octobre 2023, un clip vidéo intitulé « Wasso » dans lequel il dénonce la vanité et rappelle l’importance de rester humble.

DTM se décide dans le clip « Min kadi»

Après les titres « Sago » et « Djogolan », l’artiste DTM signe son retour avec un nouveau clip vidéo intitulé « Min kadi » qui signifie littéralement «Moi aussi». Dans cette chanson, l’artiste nous plonge dans un univers plein de romantisme et d’amour. Réputé pour ces paroles profondes et qui transgressent les cœurs, l’auteur du titre “Boungou” s’exprime à cœur ouvert tout en prenant des engagements d’aimer sa partenaire à tout prix et à la combler d’amour et d’attention.

Wada du Game balance le clip « Buzz »

Le jeune rappeur encagoulé a dévoilé l’un des extraits de son prochain album « Self Made ». Dans ce clip intitulé « Buzz » sorti, dimanche 29 Octobre 2023, Wada dénonce les critiques dont il fait l’objet de la part de ses détracteurs.

https://youtu.be/VLXqJEDiL6c?si=dESUabAmgM0U9ZlC