L’intention de la junte au pouvoir de confier l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel au MATD en se passant d’une commission électorale nationale indépendante (CENI), divise la classe politique.

Si certains acteurs politiques soupçonnent le CNRD à travers cette décision de vouloir favoriser un candidat, des observateurs doutent des compétences du Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation d’organiser des élections crédibles.

Au cours d’un entretien qu’il a accordé à notre rédaction, le secrétaire général par intérim du parti PDG-RDA a apporté des précisions sur la question.

Oyé Béavogui a fait savoir que ce sujet est l’une des résolutions issues du dernier cadre du dialogue. “Je pense que les uns et les autres doivent s’informer sur les résolutions du cadre du dialogue. Pour nous, cette question ne se pose plus d’autant plus qu’elle a été déjà tranchée au niveau du cadre du dialogue. Il est clairement établi que l’organisation des élections est attribuée au MATD pendant cette période de transition”.

Toutefois, le secrétaire général par intérim du PDG indique que cela est assujetti à la mise en place d’un observatoire composé d’acteurs politiques et de la société civile : “C’est pour avoir un œil beaucoup plus regardant avant, pendant et après le processus. La mise en place de cet observatoire est imminente parce que toutes les informations, toutes les discussions et toutes les orientations pourront être recueillies dans cet observatoire”.

C’est pourquoi, Oyé Béavogui demande au MATD d’accélérer le processus de mise en place de cet observatoire afin de mettre tous les acteurs au même niveau d’informations par rapport à l’organisation des prochaines élections.