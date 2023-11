Fort de son début de saison stratosphérique, Sehrou Guirassy est nommé au CAF Awards 2023. L’attaquant guinéen du Vfb Stuttgart figure parmi les 30 meilleurs du continent et concourt pour le ballon d’or africain.

La Confédération Africaine de Football vient de dévoiler les nominés pour les titres de joueurs africains de l’année. Dans la catégorie Homme, Sehrou Guirassy concourt aux côtés de 29 autres stars continentales.

Fort de son impressionnant début de saison (14 buts en 8 matchs), le guinéen de 26 ans s’est invité à la messe du football africain qui se tiendra le 11 décembre 2023 à Marrakech au Maroc.

Toutefois, Victor Osimhen, vainqueur et meilleur buteur de la série A en Italie, quart de finaliste de la Ligue des Champions européenne et meilleur buteur des éliminatoires de la CAN, part largement favori.