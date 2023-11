Suite au blocage des négociations entre le gouvernement et le mouvement syndical, la coordination du mouvement syndical a invité l’ensemble des travailleurs (euses) guinéens des secteurs publics et privés de la tenue d’une assemblée générale le mardi 7 novembre 2023.

Interrogé ce mercredi 1er novembre 2023, dans l’émission Mirador de Fim FM, le secrétaire général de l’USTG affirme que la nécessité de cette réunion est de faire le compte rendu de l’échec des négociations. “Depuis un certain temps, nous sommes en négociation avec le gouvernement, mais l’incompréhension a atteint un niveau ou on peut parler de blocage. Quand votre partenaire dit qu’il ne peut plus aller au-delà des propositions qu’elle a faites, cela bloque les négociations et ça amène l’autre parti à prendre des décisions par rapport à ça. Lorsque le partenaire en face dit qu’il ne peut plus faire de négociation alors qu’on lui a demandé 100%, on a montré notre bonne foi en descendant à 90%, le gouvernement se cantonne à 20%, ça veut dire que le partenaire ne veut plus négocier et nous prenons nos dispositions par rapport à ça. Depuis le début des négociations nous avons montré notre bonne foi parce que nous avons mis une commission de négociation pour échanger de manière responsable afin de trouver une solution rapide pour clôturer ces négociations, mais à la fin le gouvernement est en train de montrer la mauvaise foi, ce qui fait que les négociations sont bloquées. Donc nous sommes condamnés à revenir vers nos mandats pour leur expliquer la situation pour qu’eux-mêmes nous disent la conduite à tenir “, a-t-il expliqué.

Le secrétaire général de l’USTG souligne que : “Pour le moment, les négociations ont échoué”.