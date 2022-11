L’interrogatoire du commandant Aboubacar Sidiki Diakité se poursuit ce mardi 1er novembre 2022, au tribunal ad hoc de Dixinn. A la pause, Me Pépé Antoine Lamah a estimé que l’accusé a fait beaucoup de déclarations »truffés » d’incohérences.

Me Pépé Antoine Lamah est avocat au barreau de Guinée et conseil du capitaine Moussa Dadis Camara dans ce dossier. Pour lui, les propos du prévenu Toumba Diakité, à l’enquête de police, devant les magistrats instructeurs à la barre, «ont été truffés de contres-vérités et d’incohérences et c’est ce que nous allons exploiter le moment venu pour démonter ces affabulations», a martelé l’avocat.

Il ajoute également que les propos de Toumba ont changé au fil des années. L’avocat trouve que les déclarations de monsieur Diakité dans les médias et devant les magistrats instructeurs, ont connu des changements.

«Vous conviendrez avec que les déclarations de monsieur Toumba évolue au fur et à mesure que les années passent. Il a donné une version fraîche en décembre 2009 et quant il a vu que cette version ne pouvait pas prospérer, six ans après, il a changé de version. Il a dit non, si hier j’ai dit que c’est le président qui m’a ordonné, aujourd’hui je me rétracte. C’est ne pas le président qui m’a ordonné. Je suis venu pour sauver des gens, c’est le président qui a envoyé des infiltrés qui auraient perpétré ces massacres. Sauf qu’il ne parvient pas et ne pourra pas rapporter des preuves, qui a envoyé des personnes au stade, faire quoi que ce soit», a-t-il expliqué.