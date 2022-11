Depuis l’ouverture du procès sur le massacre du 28 septembre 2009, le nom du leader de l’UFDG ne cesse d’être prononcé au cours des débats. Répondant une question à cet effet de nos confrères de Rfi Fulfulde ce mardi 1er novembre 2022, Cellou Dalein Diallo a affirmé être prêt à venir relater ce qu’il a vu et vécu ce jour au stade.

«Je suis prêt à témoigner sur ce que j’ai vécu (entre Dieu et moi). Mais moi, c’est très tôt qu’on m’a brutalisé, j’ai perdu conscience. Lorsqu’on me faisait sortir du stade, nul ne savait si j’étais vivant ou mort. Mais ce que j’ai vu, je peux bien témoigner », a-t-il assuré.

Quant à l’ouverture du procès, le leader de l’UFDG s’est réjouit. Treize ans après les exactions qui avaient fait plus de 150 morts, plusieurs dizaines de femmes violées et de portés disparus, il espère que les auteurs de ces crimes seront jugés et condamnés pour soulager les victimes.

A rappeler que Cellou Dalein Diallo est l’une des victimes de ce massacre. Il avait été grièvement blessé à la tête, et ses côtes cassées. Il avait été évacué du stade dans un état d’inconscience.